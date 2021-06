Autostrada A4: traffico in tilt fra Vicenza e Verona

Gravi disagi al traffico stamane in autostrada A4 fra Vicenza e Verona in direzione Milano. Dal capoluogo berico fino a Soave si sono formate lunghe code. In particolare da Vicenza Ovest a Montebello. A determinare l’ingorgo una serie di cantieri e un incidente fra Montebello e Soave-San Bonifacio. Code anche in direzione opposta fra Veron Sud e Soave