AUTOSTRADA A4 – Maxi-tamponamento tra 7 mezzi: tra i feriti anche 2 bambini

Maxi-tamponamento in A4 stamattina verso le 10 tra i caselli di Peschiera e Sirmione in direzione Milano. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha visto coinvolti sette veicoli: 5 auto, un tir e un pullman di turisti stranieri. Per ora i feriti sono 4: due adulti e due bambini trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Desenzano. Traffico in tilt e code di 10 chilometri in autostrada.