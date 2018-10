VICENZA – Lavori notturni nelle gallerie dei Berici

Per lavori di manutenzione nelle gallerie dei colli Berici si viaggerà su una sola corsia di marcia tra in caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia) nella notte tra oggi venerdì 12 e domani sabato 13 ottobre 2018 (dalle ore 21.00 alle ore 6.00). Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.