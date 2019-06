Autostrada A4 chiusa in un tratto per disinnesco bomba: l’alternativa per Milano è la Bre.Be.Mi

Chiusura A4, domenica 16 giugno: A35 Brebemi assicura come sempre il collegamento veloce Est-Ovest da Brescia a Milano e verso l’Aeroporto di Orio Al Serio (Bg).

Domenica 16 giugno, dalle 8:00 alle 16:00,la A4 Milano-Brescia sarà chiusa al traffico, per le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba americana della Seconda Guerra Mondiale, sia nel tratto tra Seriate e Rovato (verso Brescia/Venezia) sia tra il bivio con A35 Brebemi e Ponte Oglio (verso Milano), salvo variazioni.

Il collegamento dal Nord-Est e da Brescia verso Milano e il Nord-Ovest (così come naturalmente nel percorso inverso da Ovest verso Est) sarà assicurato da A35 Brebemi, la direttissima Milano-Brescia sempre più apprezzata e utilizzata da automobilisti e camionisti come dai recenti dati AISCAT pubblicati, che per l’occasione potenzierà il servizio.

Per chi dal Nord-Est dovrà raggiungere Orio Al Serio (l’Aeroporto sarà regolarmente aperto domenica), la soluzione migliore sarà scegliere la A35 Brebemi con uscita consigliata a Treviglio.

Ecco i consigli di viaggio.

Da EST (Verona/Venezia) verso OVEST (Milano/Torino): dopo l’uscita di Brescia Ovest sulla A4, prendere lo svincolo A35 Brebemi verso Milano-Linate.

Da Brescia centro prendere la Tangenziale Sud per immettersi direttamente sulla A35, direzione Milano.

Dopo aver percorso tutta la A35 Brebemi, prendere la A58 TEEM verso Nord per Torino-Malpensa, verso Sud per Bologna oppure la variante di Liscate per raggiungere Milano-Linate e direttamente il centro città.