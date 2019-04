Autostrada A4 bloccata per incidente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

(nell’immagine la situazione alle 12.00)

Gravi disagi stamane in autostrada A4 nel tratto bresciano fra Brescia Ovest e Brescia Centro e code fra Sommacampagna e Desenzano in direzione Milano. Il casello di Peschiera è stato chiuso. Un incidente che ha coinvolto tre veicoli fra Sommacampagna e Desenzano e la riduzione di carreggiata per lavori hanno letteralmente bloccato il tratto autostradale.

A peggiorare la situazione anche l’afflusso di automobilisti verso il Vinitaly di Verona che causa code al casello di Verona Sud.