AUTOSTRADA A4 – Attenzione: lavori da oggi a lunedì, carreggiate ristrette

Sarà un weekend di lavori in A4 questo, dalle ore 20 di oggi alle 6 di lunedì 15 ottobre. Per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia tra i caselli di Vicenza Ovet e Montecchio, in carreggiata Ovest (direzione Milano) Ancora per lavori di pavimentazione si viaggerà su due corsie di marcia tra i caselli di Vicenza Est e Padova Ovest, in carreggiata Est (direzione Venezia). Infine, si viaggerà su due corsie di marcia tra i caselli di Padova Est e Grisignano, in carreggiata Ovest (direzione Milano) e sarà chiusa l’area di servizio di Limenella.