Autostrada A4: a fuoco furgone carico di volantini

Poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra il casello di Grisignano e Vicenza Est per l’incendio di un furgone che trasportava volantini: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista che viaggiava insieme con un passeggero, si è accorto che qualcosa non andava, hanno accostato in una piazzola, mentre il furgone ha preso fuoco. I pompieri intervenuti con autopompa e un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto il furgone. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.