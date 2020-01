Autopsia sul corpo di Eva, morta in Marocco

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Eva Valerio, la 36enne vicentina originaria di Montecchio Precalcino, residente in Francia, trovata morta domenica sulla spiaggia di Boutalha. La gendarmeria marocchina sta indagando su quella che sembra essere una morte per annegamento e sta cercando di ricostruire quanto accaduto prima della scomparsa della vicentina. Eva Valerio si trovava in vacanza in camper con un giovane marocchino, sottoposto a lungo interrogatorio, la cui identità rimane ancora ignota. Proprio il giovane aveva lanciato l’allarme venerdì sera e secondo alcune informazioni trapelate dalle indagini, proprio venerdì vi sarebbe stata una discussione fra i due. Il corpo non presenterebbe segni di violenza.