Autobus rovesciato con bambini a bordo: convalidato arresto, all’autista imposto obbligo di presentazione

Nuovo capitolo dopo la vicenda dello scuolabus rovesciato sul Colli Euganei venerdì 17 maggio, ad Arquà Petrarca. Nell’incidente rimasero feriti, fortunatamente in maniera non grave, sette alunni. L’autista Deniss Panduru fuggì e fu intercettato due ore dopo. Gli inquirenti hanno appurato che non era sobrio. Aveva anche precedenti per ubriachezza, lesioni e violenze. Una volta trovato, ha tentato di fornire false generalità. Nell’udienza di convalida dell’arresto, davanti al gip del Tribunale di Rovigo, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto che l’uomo venga rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla Polizia Giusidziaria