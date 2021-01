Autobus in panne: viale San Lazzaro in tilt (video)

Mattinata da dimenticare per il traffico in zona Ovest a Vicenza. Poco dopo le 10 un autobus della linea 14 si è fermato per un guasto meccanico, bloccando completamente il flusso veicolare in direzione Verona poco dopo la rotatoria con viale Crispi. La strada è stata bloccata mentre i tecnici FTV stanno provvedendo a riparare il mezzo. Il traffico è deviato a destra in viale Crispi per chi proviene dal centro. A regolare il traffico la Polizia Locale di Vicenza