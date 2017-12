Auto contro un palo e poi nel canale: due persone ferite

POZZOLEONE. La notte scorsa alle ore 23.00 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP52 a Scaldaferro di Pozzoleone per la fuoriuscita di un’auto rovesciatasi su un fianco in un piccolo canale affianco la strada dopo aver abbattuto un palo telefonico: ferite due persone. La squadra di Bassano ha messo in sicurezza la Fiat 500 ed estratto la donna che si trovava ancora all’interno dell’abitacolo immerso in 30 cm d’acqua, mentre l’uomo era riuscito a venire fuori autonomamente. La coppia di origine statunitense è stata assistita dal personale del Suem 118 e portati in ospedale. Sul posto la polizia stradale di Schio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore dopo il recupero dell’autovettura.