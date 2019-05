Auto sotto tir in A4: muore automobilista

Con l’ auto sotto al Tir: così è morto un 60enne italiano oggi nello spaventoso incidente in autostrada A4 che si è verificato verso le 15.40 tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, poco dopo lo svincolo di San Stino. Sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro, San Donà , Mestre e Motta. Con loro anche i sanitari del Suem in ambulanza e in elicottero. Coinvolta una Mercedes Classe C rimasta sotto alla motrice di uno Scania con targa tedesca: il conducente, estratto gravissimo, è morto poco dopo.

Foto Il gazzettino

Si tratta di un sessantenne italiano di cui non è ancora stato reso noto il nome.