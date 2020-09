Auto si rovescia in rotatoria: 1 ferito

La notte scorsa, alle 3:45 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 46 Pasubio all’altezza della rotatoria delle Maddalene a Vicenza per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza la Seat Ibiza ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 33 enne maranese è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso. La polizia di stato ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.