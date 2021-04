Auto si rovescia, conducente estratto dalle lamiere (FOTO)

Alle 10:40 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Virgilio Cacciavillani a Crespadoro per un’auto finita rovesciata su un fianco sotto il piano stradale: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda stabilizzandola con dei pali telescopici, provvedendo poi al taglio del parabrezza per estrarre l’autista 40enne, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM per essere trasferito in ambulanza in ospedale. La polizia locale di Valdagno ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.