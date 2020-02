Auto si infilza nel guardrail: ferita una donna

Poco dopo 19:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Annecy a Vicenza per per un principio d’ incendio di un’auto finita contro la cuspide del guardrail: ferita una donna. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la ferita era già stata presa in cura del personale del SUEM 118 per essere portata in ospedale fortunatamente senza gravi ferite (codice verde).