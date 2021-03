Auto sbanda e si scontra con altri 3 veicoli: 1 ferita (FOTO)

Alle ore 13.25 di oggi due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in strada provinciale Loc. Ponte d’Oro – Schio, per un incidente con feriti. Una BMW condotta da un 56enne stava circolando sulla strada con direzione Vicenza quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo invadendo l’opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungevano altri veicoli. 4 le auto coinvolte nello scontro. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per la viabilità ed i rilievi, con la collaborazione di una pattuglia dei Carabinieri di Schio. Una 48enne, a seguito delle lievi ferite riportate, è stata trasportata con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Schio. Ingenti i danni ai veicoli.