Auto piomba in giardino, bimbo di 9 anni investito

Un bambino di nove anni di Fregona è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Ca’ Foncello”, di Treviso, per le ferite riportate dopo essere stato travolto da un’automobile mentre si trovava nel giardino di casa. Il veicolo, che proveniva dalla via esterna, per cause da accertare non ha affrontato una curva a sinistra al termine di una discesa ma, procedendo in modo rettilineo, ha distrutto la recinzione del cortile privato investendo il piccolo e schiacciandolo contro un’automobile parcheggiata a pochi metri Il mezzo era condotto da un anziano residente in un comune vicino, rimasto leggermente ferito. Il bambino, stabilizzato sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Treviso. Sul luogo dell’incidente hanno operato vigili del fuoco, Suem e polizia stradale. ANSA

Foto Fonte Ansa