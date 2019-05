Auto parcheggiate in fiamme, paura in un condominio

La notte scorsa, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di auto parcheggiata sotto un condominio in via Cero a Noventa Vicentina: danneggiata dalle fiamme anche un’altra vettura. I pompieri accorsi da Lonigo hanno spento il rogo della Volkswagen Golf, evitando il coinvolgimento delle altre vetture parcheggiate vicine, una delle quali ha comunque riportato danni per il calore d’irraggiamento. Danni da fumo alla facciata del condominio, oltre la rottura di alcuni vetri di un garage. Le cause dell’incendio dell’auto sono al vaglio dei vigili del fuoco. sul posto anche i carabinieri di Campiglia dei Berici. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto e la messa in sicurezza dei luoghi sono terminate dopo circa due ore.