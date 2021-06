Poco prima delle 20.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sr 11 in via Milano a Montecchio Maggiore per un’auto finita nel canale scolo e poi contro un muretto: deceduto il conducente. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’automobilista. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, il medico ne ha dovuto constatarne la morte.