Auto investe ciclista: ferito 28enne

Incidente stamane poco prima delle 8 a Marano Vicentino.

P.C., uomo 37enne di Schio, alla guida dell’autovettura Toyota Yaris, stava percorrendo via Stazione con direzione Marano Centro. Giunto all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce alla stazione ferroviaria, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare la collisione con una bicicletta condotta da A.M. ragazzo 28enne cittadino del Bangladesh domiciliato a Thiene, che nel frattempo aveva impegnato l’incrocio proveniente dalla Stazione ferroviaria.

Il ciclista è rovinato a terra riportando lesioni in codice giallo, ed è stato quindi trasportato al pronto soccorso di Santorso da ambulanza 118. Illeso il conducente dell’autovettura.

Rilievi sinistro e regolazione traffico veicolare a cura di 2 pattuglie della polizia locale Altovicentino.