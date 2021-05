Auto invade la corsia opposta: scontro e 4 donne ferite

Stamane poco prima delle 11 una pattuglia della Polizia Locale del Distaccamento di Piovene Rocchette è intervenuta a Caltrano in via Sette Comuni per il rilievo di un incidente stradale con feriti.

Una Fiat Panda stava percorrendo la via con direzione Asiago quando, giunta in prossimità dell’incrocio con via Torino, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta andando poi a scontrarsi contro una Toyota Yaris che stava procedendo verso Piovene Rocchette. Ad avere la peggio la conducente della Fiat Panda che è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco accorsi in loco (fortunatamente non risulta in pericolo di vita). Quest’ultima, unitamente alle 3 donne trasportate dalla Toyota Yaris, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso da due ambulanze del 118.