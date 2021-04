Auto in fiamme nella notte: evacuato edificio (FOTO)

Alle 3:00, della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montebello nella frazione di Montemerlo di Cervarese per l’incendio di un’auto: fumo e calore danneggiano l’appartamento attiguo. I pompieri arrivati da Abano terme con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme, che oltre a bruciare la Fiat Panda ha danneggiato l’edificio di tre piani, il quale è stato evacuato prima dell’arrivo dei soccorsi. A causa dei danni da fumi e del danneggiamento dei serramenti e dell’impianto elettrico una famiglia di 4 persone non ha potuto fare rientro in un appartamento al piano terra. Le cause dell’incendio dell’auto di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza, dopo il rientro delle famiglie negli appartamenti.