Auto in fiamme in Valdastico, il conducente fa in tempo ad uscire

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

I vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti stamane poco prima delle 9 in autostrada Valdastico Sud fra i caselli di Albettone/Barbarano ed Agugliaro in direzione Rovigo, per l’incendio di un’autovettura.

L’automobile, un’Audi Q8 nuova di zecca era parcheggiata in una piazzola di sosta ed era avvolta dalle fiamme. Il conducente, un vicentino di 59 anni, si trovava a bordo del mezzo con il figlio quando il quadro strumenti ha iniziato a segnalare anomalie. Poi del fumo ha iniziato ad uscire dal cofano. L’uomo ha avuto il tempo di prelevare gli effetti personali e uscire dal veicolo che è andato completamente distrutto. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un quarto d’ora.