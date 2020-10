Auto fuori strada rischia di prendere fuoco con autista all’interno: uomo salvato in extremis

Ieri poco prima delle 18 una pattuglia della PL Norest Vicentino si trovava ferma per un posto di controllo nel Comune di Zugliano in Via IV Novembre SP67, all’inizio della Zona industriale. Gli agenti sono stati avvertiti da automobilisti in transito che nelle vicinanze un’auto era uscita di strada e stava prendendo fuoco.

Subito intervenivano in Via Libertà del Comune di Zugliano dove all’interno del fossato si rinveniva una SUZUKI Ignis, con la parte anteriore distrutta e con fumo bianco che fuoriusciva dal cofano. Per cause ancora in corso di accertamento pare che pochi minuti prima, verso le ore 17:50 il conducente della Suzuki B.A. di anni 52 residente a Zanè, stesse percorrendo Via Libertà con direzione Thiene e all’altezza del civico 8 abbia perso il controllo del veicolo finendo nell’adiacente fossato, dopo aver urtato e distrutto un ponte di passaggio tra la carreggiata e i caseggiati accanto. All’arrivo della pattuglia il conducente era ancora all’interno del veicolo e, su indicazione telefonica del 118 SUEM, stante che la persona perdeva sangue dalle orecchie, gli veniva immobilizzato il capo da uno degli agenti operanti in attesa dell’ambulanza.Interveniva ambulanza medicalizzata del SUEM 118, che stabilizzato il paziente, lo trasportava in codice rosso all’Ospedale di Santorso.Sul posto per i rilievi e la viabilità due pattuglie della PL Nordest Vicentino.