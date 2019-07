Auto fuori strada in A4:4 feriti

Alle 13:35, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Montecchio Maggiore per la fuoriuscita autonoma di un’auto, finita rovesciata nel fossato di fianco la corsia di emergenza: quattro feriti di cui due minori. I pompieri arrivati da Vicenza con due squadre, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto non senza difficoltà la donna, seduta al lato autista, rimasta incastrata all’interno dell’auto targata Canton Ticino. Venuti fuori autonomamente dall’auto l’autista e due ragazzine. La donna è stata presa in cura dal personale del suem 118, come anche le due minori e l’autista e trasferiti in ospedale. Sul posto la polstrada e gli ausiliari dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.