Auto fuori strada: ferita una donna (FOTO)

Ieri sera alle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rivella a Battaglia Terme per la fuoriuscita autonoma di un’auto, finita rovesciata su un fianco fuoristrada: ferita una donna. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente 45enne, che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere poi trasferita in ospedale. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.