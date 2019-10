Auto fuori strada: due feriti nel Vicentino

Alle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Guarnieri a Sandrigo per un’auto finita fuori strada:feriti due anziani. I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza l’auto rovesciata mentre i due feriti erano già stati preso in cura dal personale del suem 118 per essere trasferiti in ospedale. Le operazione di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.