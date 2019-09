Auto fuori strada: 5 feriti tra cui 3 bimbi

Grave incidente ieri pomeriggio verso le 17.30 a Montebello Vicentino: cinque i feriti, tra i quali tre bambini.

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, nella strada provinciale di Montebello, un’automobile, con un’intera famiglia a bordo, è uscita di strada, schiantandosi in un fosso dopo un volo di quattro metri: 2 bimbi sono stati portati a Vicenza mentre il terzo a Verona. La madre è ferita ma non gravemente, illeso il padre.