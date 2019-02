Auto finisce fuori strada: 2 feriti

Alle 18:35 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Peschiera dei Muzzi a Sovizzo per un’auto finita fuori strada in un campo agricolo: due feriti. La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza ha estratto un uomo rimasto incastrato nell’auto rovesciata su un fianco, mentre un’altra persona è riuscita a venire fuori autonomamente. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro. Si sta ora provvedendo al recupero dell’auto.