Auto esce di strada: 2 feriti

Sabato sera, intorno alle 23, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale della Serenissima a Vicenza per un’auto finita rovesciata fuori strada: due persone ferite.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto e aiutato a venire fuori le due persone rimaste bloccate nell’abitacolo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e portati in pronto soccorso per ulteriori controlli. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte.