Auto esce dal cancello e investe uno scooter: ferita diciottenne

Scontro auto-scooter stamani alle 7:50 a Schio. S.M., una 18enne residente a Schio, alla guida di uno scooter stava percorrendo via Santa Croce in direzione via XXIX Aprile. Giunta all’altezza di un accesso privato, si è scontrata con la parte laterale di una BMW condotta da J.C., 30enne residente a Schio, che si stava immettendo in via Santa Croce. A seguito dell’urto, la ragazza sul ciclomotore è stata soccorsa da ambulanza 118 e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso di Santorso.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale alto vicentino