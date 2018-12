Auto contro trattore in Marosticana

In aggiornamento

Incidente martedì pomeriggio in strada Marosticana a Sandrigo all’altezza del ponte stradale sul fiume Astico. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’automobile ed un trattore. Non vi sarebbero feriti ma sono segnalati disagi alla circolazione lungo l’arteria stradale in entrambe le direzioni. (foto: Marco Crestani)