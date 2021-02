Auto contro tir in A22, muore vicentino

Un grave incidente è accaduto ieri in A22: nello scontro tra un tir e un’auto è deceduto il vicentino Flavio Cariolato, residente a Gardone Val Trompia ma originario di Pozzoleone.

Ieri pomeriggio, prima delle 14.30, la sua auto che viaggiava in direzione Nord ha tamponato un mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, vicino al casello dell’A22 di Nogarole Rocca. Cariolato è morto sul posto nonostante l’arrivo dei soccorritori, mentre l’autista del tir è uscito illeso dallo scontro.