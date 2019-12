Auto contro ponticello in cemento: 21enne muore sul colpo

Alle 3 circa di questa notte, i Carabinieri della Stazione di Longare sono intervenuti in via Ponte di Lumignano, all’altezza del civico n. 2, a seguito di un incidente stradale mortale nel quale è rimasto coinvolto William Baudellini, 21enne vicentino. Il giovane, mentre si trovava alla guida di una Volkswagen Golf con direzione di marcia Castegnero-Longare, per cause in corso di accertamento, è uscito dalla strada terminando la sua corsa contro il ponticello in cemento della stazione di servizio “Berica Carburanti”, decedendo sul colpo.