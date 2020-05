Auto contro parapetto si rovescia: ferito il conducente

Stamattina alle 9:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Daniele a Camisano per un’auto rovesciata: ferito il conducente. L’automobilista dopo aver perso il controllo dell’auto è andato a sbattere contro un parapetto di un ponticello, che ha in parte divelto per poi cappottarsi. La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza ha messo in sicurezza la Fiat Punto e coadiuvato le operazioni del personale sanitario nel soccorso all’uomo 73 enne, che è stato stabilizzato per essere trasferito in ospedale. Durante i soccorsi la strada è rimasta completamente bloccata. La polizia locale ha eseguito i rilievi e deviato il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.