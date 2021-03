Auto contro moto, un ferito

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Incidente oggi a Thiene alle 15:30: all’incrocio tra via Sauro e via Santa Maria dell’Olmo, in direzione Marano, uno scooter si è scontrato con un autocarro proveniente dal senso di marcia opposto.

Il guidatore del ciclomotore, G.G., residente a Marano Vicentino, è caduto rovinosamente a terra ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Santorso. Nessuna conseguenza invece per Q.N., il conducente dell’autocarro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale Nordest Vicentino per effettuare i rilievi e gestire la viabilità del traffico.