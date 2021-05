Auto contro il marciapiede si ribalta: 80enne illesa (FOTO)

Stamattina alle 9, all’incrocio di via Marconi con via Corso Campagna, la M.P. ottantenne residente a Thiene, alla guida della sua auto, proveniente dalla stazione dei treni, per cause in corso di accertamento, ha urtato gli archetti parapedonali del marciapiede destro della carreggiata. A seguito dell’urto l’auto si è ribaltata sulla fiancata sinistra. La conducente è stata soccorsa da altri automobilisti e, fortunatamente, ne è uscita illesa. Sul posto 2 pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per la regolazione del traffico e per il rilievo del sinistro stradale.