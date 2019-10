Auto contro furgone, muore donna

Una donna di 68 anni residente a Merano (Bolzano), ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto a Montegaldella.

Secondo una prima ricostruzione la donna, alla guida di una Hyundai, si è scontrata per cause in corso di accertamento con un furgoncino che proveniva in senso. Nello scontro frontale, violentissimo, ad avere le peggio è stata l’anziana, che è deceduta all’istante. All’arrivo sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che accertarne la morte, dopo che l’automobilista era stata estratta dalla lamiere contorte dai vigili del fuoco.

Ferito il conducente dell’altro mezzo, che dopo l’urto è finito fuori strada, in un prato adiacente: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che sta svolgendo le indagini. (ANSA).