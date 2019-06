Auto contro corriera: due feriti

Scontro fra Suv e corriera di linea SVT venerdì pomeriggio alle 16 a Castelnovo di Isola Vicentina in via Roma. Due persone sono rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave: la donna alla guida del Suv e una passeggera della corriera che era in piedi quando c’è stato l’impatto. In corso di acceramento le cause dello scontro. Sul posto il Suem e la Polizia Locale.