Auto contro contatori gas dell’asilo

Poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capitello a Brogliano per una fuga di gas, causata da un incidente stradale. L’automobilista ha perso il controllo della Volkswagen Polo, finendo contro una ringhiera metallica di un’abitazione e la nicchia dei contatori: illeso il conducente. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno tamponato la perdita, fino all’arrivo dei tecnici della rete gas. I contatori danneggiati sono a servizio di un’abitazione e di un asilo nido della frazione di Quargenta. La polizia locale di Brogliano sul posto per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco terminate dopo circa un’ora.