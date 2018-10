Auto contro camion: donna grave (FOTO)

Alle 11.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tommasoni a Cornedo per lo scontro tra un camion che viaggiava verso Vicenza e un’auto verso Valdagno: ferita una donna. I pompieri accorsi da Schio e Vicenza con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici una donna 61 enne di Recoaro, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo deformato. La donna è stata stabilizzata dal personale del suem 118 e trasferita in ospedale. Illeso l’autista del camion. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.