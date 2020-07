Auto contro camion cisterna, morta una donna

Scontro tra un’auto e un camion cisterna oggi a Sona. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Casette di sopra, all’incrocio con la statale 11. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Una donna di 60 anni, al volante dell’auto, è rimasta incastrata nel veicolo in fiamme ed è deceduta.

Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco con quattro mezzi e 14 unità. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. Stando a quanto riferito dal conducente del camion, la Fiat Panda guidata dalla donna avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. L’utilitaria, alimentata a metano, ha preso fuoco in pochi secondi.

La Strada Provinciale 11 risulta tutt’ora bloccata al traffico in quanto sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e la Polizia Stradale per i rilievi di competenza.

Articolo precedenteParcheggio Centro, riapre l’info point turisticoArticolo successivoA Valeggio sul Mincio si respira “Aria di cultura”

Redazione

News

News

News

SEGUICI SU INSTAGRAM @VERONA_DAILY

VERONA NETWORK GROUP

Verona Network Group

via Evangelista Torricelli, 37 (ZAI) Verona

Tel. +39 045 8650746

Ufficio commerciale: marketing@veronanetwork.it

Comunicati stampa: redazione@veronanetwork.it

SCRIVICI

© Testata giornalistica on-line – Reg. Trib. di Verona n.2115 del 3/9/2018 – Direttore responsabile Matteo Scolari © Infoval srl – P.Iva 03755460239 REA VR362930 – CAP. SOC. € 80.000

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalit…NecessarioSempre attivatoALTRE NOTIZIE

6 Luglio 2020

Accedi all’articolo, a tutti i contenuti Daily e ricevi Buoni Sconto per i migliori negozi di Verona e provincia.

Scontro tra un’auto e un camion cisterna oggi a Sona, nel veronese. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Casette di sopra, all’incrocio con la statale 11. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Una donna di 60 anni, al volante dell’auto, è rimasta incastrata nel veicolo in fiamme ed è deceduta.

Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco con quattro mezzi e 14 unità. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. Stando a quanto riferito dal conducente del camion, la Fiat Panda guidata dalla donna avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. L’utilitaria, alimentata a metano, ha preso fuoco in pochi secondi.