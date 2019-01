Auto contro bus pieno di studenti: 2 feriti

L’incidente, nel quale al momento attuale risultano feriti lievemente solo i conducenti dei due veicoli coinvolti, è avvenuto alle ore 07:10 circa di oggi sabato 26 gennaio a Friola di Pozzoleone all’intersezione tra via Ponte della vittoria e via Chiesa Friola. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata l’autovettura condotta da M.S., 47enne di Cittadella che, nell’immettersi sulla strada provinciale proveniente da via Ponte della Friola, ha mancato la precedenza al bus doppio della SVT che al momento dell’urto trasportava almeno 100 studenti. L’impatto è stato particolarmente violento ma, nonostante i vetri della porta anteriore si sia infranta, sembra che nessuno dei trasportati, nella maggioranza studenti degli Istituti Scolastici Superiori di Nove e Bassano del Grappa, abbia riportato lesioni.

Gli stessi studenti sono stati caricati a bordo di un altro bus ed accompagnati a destinazione. Rilievi e regolazione del traffico a cura di due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino. Il traffico veicolare è tornato alla normalità alle ore 11 circa.