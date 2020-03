Auto contro Apecar: sbalzato e ferito 18enne

Incidente martedì 31 marzo alle ore 13:10 a Cogollo del Cengio (VICENZA). In base alla ricostruzione della Polizia Locale AltoVicentino, B.Z., una donna di 43 anni di Tonezza del Cimone, alla guida di autovettura Fiat Punto stava percorrendo via Granatieri di Sardegna con direzione Arsiero.

Giunta all’incrocio con via Monte Cengio, per cause in corso di accertamento, non è riuscita ad evitare l’impatto con il ciclomotore Apecar che nel frattempo aveva impegnato l’incrocio proveniente da via Monte Cengio.

L’Apecar, condotta da L.G., ragazzo 18enne di Cogollo, si è ribaltata lateralmente, sbalzando fuori il conducente. La Fiat Punto ha terminato la corsa contro il muretto di recinzione di abitazione ubicata nell’opposta corsia di marcia.

Intervenuta sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane, in codice giallo, al pronto soccorso di Bassano del Grappa. Illesa la conducente della Fiat Punto. Entrambi i conducenti erano legittimati a trovarsi in quel luogo, come da specifiche previsioni dei DPCM.

Rilievi del sinistro a cura del Distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia Locale “Alto Vicentino”.