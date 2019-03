Auto cappottata: ancora grave incidente in Valbrenta

Alle 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS47 in Via Trento all’altezza di Solagna ora comune di Valbrenta per un incidente stradale tra un mezzo pesante e un’autovettura che si è rovesciata: una persona ferita. I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato al soccorso della donna ferita insieme al personale del Suem 118 di Crespano. La donna moldava è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche il personale dell’Anas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore