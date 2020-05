Lunedì sera, alle 20:15, sono intervenuti in via Monte Schiavi a Montecchio Maggiore per l’incendio di una vecchia Volvo 440 alimentata a GPL. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno spento l’auto completamente avvolta dalle fiamme, evitando il coinvolgimento delle vicine abitazioni. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora.