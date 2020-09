Auto a gpl prende fuoco al casello di Breganze

Alle 13 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti al casello di Breganze Ovest della superstrada Pedemontana Veneta per l’incendio di un’auto alimentata a GPL. La conducente che si trovava in auto con un altro passeggero era intenta a pagare il pedaggio, quando la sua attenzione è stata richiamata da alcune persone, le quali avevano notato le fiamme nella parte posteriore dell’auto. La donna e il passeggero sono subito scesi, mentre le fiamme si sono estese a tutta l’Opel Corsa. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno spento la vettura ed evitato il coinvolgimento dell’intero casello, comunque danneggiato dalle fiamme, sia nella pista d’uscita che in quella adiacente oltre la struttura servizi di cui è saltato pure un vetro. Le cause dell’incendio dovute probabilmente ad una perdita di gas sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto il personale ausiliario della superstrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.