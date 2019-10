Auto a fuoco in Valdastico Sud

In aggiornamento

Una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza è in azione lungo l’autostrada Valdastico, in direzione Sud (Rovigo) 300 metri prima dell’uscita Albettone-Barbarano per un veicolo che si è incendiato. La segnalazione è arrivata da un automobilista di passaggio che ha visto due persone armeggiare attorno al veicolo che stava prendendo fuoco. Non vi sarebbero fortunatamente feriti e i pompieri stanno provvedendo ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza il tratto di autostrada.