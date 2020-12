Auto a fuoco in autostrada (FOTO)

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina all’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla tangenziale di Mestre A57, nei pressi dell’area di servizio Bazzera Nord per un incendio di un’auto dovuto ad un tamponamento con un mezzo pesante: ferito il conducente del mezzo leggero. I pompieri arrivati da Mestre, hanno del tutto spento le fiamme, già abbassate dal pronto intervento dell’autista del camion, che ha utilizzato un estintore. Il conducente dell’auto rimasto ferito è stato preso in cura dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale. sul posto il personale ausiliario Autovie Venete e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.