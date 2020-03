Autista vicentino muore schiacciato da un muletto

Gravissimo incidente sul lavoro stamane intorno alle 9.00 nella ditta Mec Tronic di via Colomba a Colognola ai Colli in provincia di Verona. Un autista cinquantenne residente a Lonigo (Vicenza) è rimasto schiacciato da un muletto e ha perso la vita. L’uomo stava caricando delle merci che avrebbe poi trasportato nell’azienda di Sarego in cui lavora. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con eliambulanza, purtroppo inutilmente. Per lui non c’era niente da fare. Sul posto anche i carabinieri di Colognola e i tecnici dello Spisal per le verifiche e la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.